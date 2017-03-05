Вадим Скрипченко: "Надеюсь, Корниленко поможет "Крыльям" в ближайших матчах"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 18-го тура чемпионата России заявил, что его подопечные потеряли веру в себя после пропущенного гола во втором тайме. Однако специалист отметил, что у него нет претензий к своим игрокам по самоотдаче.

– "Крылья" сегодня тяжело входили в игру, – цитирует сайт "Крыльев" Скрипченко. – Первые 30 минут выдерживали темп, но потом прижались к собственной штрафной. Причем "Локомотив", не прилагая особых усилий, доходил до наших ворот и спокойно комбинировал. В перерыве матча я просил парней отодвинуть игру от наших ворот, но после гола у них будто пропала вера, что нам удастся изменить ход матча. Отмечу, что нам не хватало скорости. У меня нет претензий к команде по самоотдаче. Постараемся, анализируя собственные ошибки, далее одерживать победы.

– Как сказалось на игре отсутствие Сергея Корниленко и когда ждать его возвращения?

– Тут вопрос, скорее, к медицинскому штабу. Есть проблемы со здоровьем Сергея и возникли они в последний момент. Надеюсь, что ничего серьезного нет. Может быть, обойдется все и в ближайших матчах он нам поможет.

– Некоторый позитив от матча доставила игра Александра Зуева. Он старался, совершил много полезной работы. Довольны им?

– Не хочу выделять отдельных игроков. Всегда обращаю внимание на командные действия. Для дебюта в составе команды РФПЛ он выглядел неплохо. В отдельных компонентах он действовал очень хорошо. Но общее движение мяча было медленное, скоростей не хватало, соперник успевал перемещаться. Нам не хватило агрессии в атаке.

– В последние дни болельщики обсуждают переход в "Крылья Советов" игрока киевского "Динамо" Артема Громова. Как-то прокомментируете этот момент?

– Артем Громов находится в расположении нашей команды. Думаю, он будет готовиться к следующей игре. Он в хорошем физическом тонусе и сможет помочь.