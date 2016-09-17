Вадим Скрипченко: "На своем стадионе у "Урала" сегодня ноги подгибались"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после игры 7-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:1) заявил, что только сплоченность коллектива позволит команде набирать больше очков. Специалист остался недоволен выступлением своих подопечных перед поклонниками команды.

– Когда команда попадает в непростую турнирную ситуацию, первое, о чем я прошу ребят, – это быть сплоченнее. Должна быть вера, победный дух, победный образ, – сказал Скрипченко. – Тогда наступит белая полоса, придут победы, будет улучшение турнирной ситуации. Вроде должный настрой сегодня был. Но футбол – это уровень исполнительского мастерства, подготовка к игре. На своем стадионе у нас сегодня ноги подгибались, земля уходила из-под ног. Во втором тайме путем замен и перестановок попытались усилить давление. Выпустили второго нападающего – Конате, чтобы полузащитники из-под нападающих смогли острее действовать. Но ни проникающих передач, ничего по центру. А с флангов все Беленов снимал.

– Сегодня в створ практически команда не попадала.

– Это уровень исполнительского мастерства. 50 процентов ударов должны приходиться в створ. Не попадая в створ, голов не забьешь.

– Вы согласны с тем, что это не столько "Урал" плохо выглядел впереди, сколько "Анжи" самоотверженно защищался?

– Да, соглашусь. Соперник во втором тайме отдал инициативу и территорию и не позволил нам ничего сделать по центру, как я уже сказал. А с флангов все снимал Беленов.

– Сегодня мяч из обороны в атаку с пробуксовками доставлялся. Что планируете с этим делать?

– Надо решить этот вопрос. Это сейчас самая главная проблема для меня. (Алексей МАКСИМОВ)