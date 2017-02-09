Вадим Скрипченко: "Может, на третьем сборе кто-то приедет к "Крыльям" на просмотр"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко отметил, что доволен работой команды на втором сборе, информирует клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что на третьем сборе, вероятно, кто-то приедет к команде на просмотр.

– Команда завершила второй сбор. Каковы его итоги?

– Прежде всего, мы опирались на то, чтобы провести целостный сбор в плане подготовки. Это в первую очередь касается тренировочного процесса. Считаю, что в этом плане мы отработали сбор довольно продуктивно. Выполнили запланированный объем работы и выдержали интенсивность тренировок. На фоне тренировочных занятий нам приходилось играть, но можно сказать о том, что сегодня мы не обращаем внимания на результаты контрольных матчей. Главным для нас является сбалансировать состав и выстроить игровые цепочки. Сейчас тренерский штаб находится в определенном поиске. Нам нужно найти оптимальные сочетания игроков на футбольном поле для того, чтобы наилучшим образом подойти к возобновлению чемпионата России. Поэтому повторюсь, что пристального внимания результатам игр мы не придаем. Главное пожелание организаторам сборов было, чтобы нам для спаррингов подыскали команды, являющиеся лидерами в своих национальных чемпионатах. Философия и психология таких команд – это дух победителей, потому что в своих лигах они находятся на ведущих ролях. С такими коллективами интересно соперничать. Это было главным. Исходя из этого, могу сказать, что во всех трех спаррингах нам противостояли хорошие команды. Отмечу, что второй сбор являлся своеобразным трамплином для более целостной подготовки на третьем сборе.

– Третий сбор "Крылья" планировали провести в Испании, но решили остаться в Турции. С чем это было связано?

– В Турции нас все устраивает. Есть все необходимое для качественной подготовки команды. Здесь комфортабельные отели – нет нареканий по питанию, проживанию, вопросам бытового характера. С предоставленными полями не было никаких проблем – они здесь хорошего качества. Нам не нужно дополнительно перевозить вещи, делать визы... Может, на третьем сборе кто-то приедет к нам на просмотр. Чтобы в кратчайшие сроки определить уровень мастерства того или иного футболиста, в отношении расположения здесь это сделать намного легче.

– Какие планы у тренерского штаба на третьем сборе?

– В первой половине сбора будет продолжаться объемная, интенсивная работа. Никто не собирается сбавлять обороты. Тренерский штаб планирует продолжать вести изначально намеченную подготовку. Поэтому у нас также будут контрольные игры. Самым показательным матчем будет последний, перед возобновлением чемпионата. К этому поединку мы должны определиться с тем составом, на который будем рассчитывать. Конечно, это не говорит о том, что это точно будет стартовый состав на сезон. Но станет ясна картина, кто на тот момент будет готов выходить в стартовом составе и решать конкретные задачи в матче с "Локомотивом". Пока идет комплектование команды. Нам необходимо усиление в некоторые линии, нужно сбалансировать состав команды. По ходу сезона всегда возможны травмы, дисквалификации – в связи с этим нам нужна ротация, определенный выбор и замены игроков. Технико-тактические моменты, командная тактика, стандартные положения максимально будут усваиваться, когда ребята будут в тонусе. Сейчас команде не хватает скорости перемещения, быстроты принятия решения. Это является следствием большого объема нагрузок. На третьем сборе также постараемся выдержать запланированную программу, для того чтобы качественно подвести команду к возобновлению сезона.