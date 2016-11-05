Вадим Скрипченко: "Мне за короткое время удалось поменять тактику "Крыльев"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после ничьей в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) отметил, что его команда создала большое количество моментов, но пропустила два необязательных гола после своих ошибок. Игра стала первой для самарцев под руководством Скрипченко, причем до того, как возглавить "Крылья", он работал как раз с "Уралом".

– Мы недовольны результатом, - цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Скрипченко. - Особенно, если учитывать то, что "Крылья" играли дома и давно не побеждали. За тот короткий промежуток времени, который я работал с командой, мне удалось хорошо настроить парней психологически, поменять тактику. Сегодня мы создали достаточное количество моментов для того, чтобы победить. Но пропустили легкие мячи. При счете 0:1 моя команда приложила титанические усилия, чтобы отыграться. А вот при счете 2:1 нам нужно было проявить хладнокровие. К сожалению, второй мяч мы пропустили в результате позиционной ошибки. Сейчас нам нужно поднять голову, набраться терпения и смотреть вперед. Самая главная задача – вернуть веру в себя. В ближайших матчах мы постараемся набрать очки, чтобы весной играть было легче. Также хочу сказать спасибо болельщиком. Их было очень приятно слышать. Спасибо работникам стадиона, которые подготовили поле. Оно было очень хорошего качества.