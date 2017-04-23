Вадим Скрипченко: "Матч с "Рубином" можно назвать игрой неиспользованных возможностей"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после ничьей в домашнем матче 24-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) отметил, что его команду подвела реализация. Специалист также подчеркнул, что у него нет никаких претензий к своим подопечным.

– Чего не хватило "Крыльям Советов"? В нашем исполнении сегодня была хорошая игра – по качеству, по движению, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Ребята доказали, что они были готовы оказывать колоссальное давление на соперника и на его половине поля, и в середине поля.

В первом тайме нанесли 12 ударов по воротам и попали только один раз в створ, поэтому можно назвать игру матчем неиспользованных возможностей в нашем исполнении. Не хватило одного забитого гола, чтобы игра приобрела другой рисунок. Я думаю, что если бы мы забили этот мяч, соперник бы начал раскрываться, потому что его ничья тоже не устраивает, учитывая турнирную ситуацию. Были возможности для контратак, чтобы увеличить преимущество, но, к сожалению, этого не произошло.

Нет никаких претензий к ребятам, они отдали все силы, было стремление, желание, были возможности забить, но, к сожалению, реализация подвела.

Сильно ли повлияли замены на тактические замыслы? Безусловно, мы рассчитывали, что парни, которые получили травмы, проведут больше времени в игре. Но футбол складывается из того, что травмы возможны. Вышли те ребята, которые смогли заменить их по позициям.

"Крылья Советов" остались на 14-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, "Рубин" занимает 11-е место.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Рубин"