Вадим Скрипченко: "Матч с "Рубином" будет обоюдоострым"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко перед началом матча 24-го тура чемпионата России с "Рубином" подчеркнул, что команда готовилась к игре, пребывая в хорошем расположении духа. Специалист уверен, что в этой встрече зрители увидят обоюдоострый футбол.

- "Крылья Советов" с позитивным настроением готовились к матчу с "Рубином", - сказал Скрипченко в интервью телеканалу "Наш футбол". - Предыдущая игра с "Анжи" добавила положительных эмоций. Парни, участвовавшие в той встрече, качественно отработали. От добра добра не ищут. Они доказали при подготовке к игре с казанцами, что заслужили право выйти на поле. Думаю, что матч будет обоюдоострым.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Рубин"