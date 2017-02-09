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Вадим Скрипченко: "Маргасов может рассказать тренерам "Локо" тонкости игры "Крыльев", но нам нужно быть хитрее"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко допустил, что перешедший в "Локомотив" защитник Тимофей Маргасов может рассказать новому тренерскому штабу тонкости игры самарцев в преддверии очной встречи в 18-м туре чемпионата России. При этом специалист подчеркнул, что клуб не рассматривает возможность приобретения одного из футболистов железнодорожников, информирует клубная пресс-служба.

– В стан "Локомотива" – ближайшего соперника "Крыльев" в чемпионате - перешел Тимофей Маргасов. Возможен вариант, что он может поведать своей новой команде тонкости подготовки и тактики "Крыльев"... Может, самарцам стоит приобрести футболиста "Локо", дабы быть готовыми к этой дуэли?

– В перспективе возможно все, но пока игроков "Локомотива" мы не рассматриваем. Что касается Тимофея – действительно, теперь он является игроком нашего ближайшего соперника. Теоретически можно предположить, что какие-то нюансы, моменты, связанные с нашей моделью игры, тренерскому штабу москвичей он рассказать может. Нам нужно поступить хитрее. Если соперник будет готов к информации Тимофея, видоизменим некоторые моменты в своей игре, сделаем другие заготовки. Проще говоря, пойдем другим путем.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14570

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