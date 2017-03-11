18:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Крыльям" нужно работать над реализацией"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) подчеркнул, что команда доминировала на протяжении всей игры. Специалист подчеркнул, что изначально у самарцев присутствовала некоторая скованность и невнимательность.

– Мы провели хороший матч, доминировали на протяжении всей игры и создали достаточно моментов, чтобы забить, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – К сожалению, ранний пропущенный мяч испортил наши планы. Присутствовала некоторая скованность и невнимательность, но потом ребята раскрепостились. По сравнению с матчем против "Локомотива" произошел существенный сдвиг в качестве игры, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Надо работать над реализацией.

"Уфа" Семака – в зоне УЕФА

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14662

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Не думаю,что это Скрипченко распродал лучших футболистов Крылышек.Хотя,разве баранам это объяснишь?!

18:39

Верю в Крылья

Ты тот пердив, откуда мы никогда не выйдем.......Езжай к батьке..... тренируй "Дятлово".....

18:28

Верю в Крылья

Сам себе противоречишь....ранний гол... забей еще два.... слабо? а что, рассчитывал только на один пропущенный........как вы уже варяги пустые достали.....

18:25

Верю в Крылья

Это слова кассиру.........тупейшей команды у нас еще не было....., ты еще повини игроков, сам согласился, да еще и не признаешься в своем недомыслениии...... Конечно виноваты игроки, а что делает в команде Садик, кому он чехлит, если он никто, а он в команде, и ведь выходит играть..........Когда же у нас будет свой футбол, а не кормежка для "убогих"......

18:17

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