Вадим Скрипченко: "Крыльям" нужно работать над реализацией"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) подчеркнул, что команда доминировала на протяжении всей игры. Специалист подчеркнул, что изначально у самарцев присутствовала некоторая скованность и невнимательность.

– Мы провели хороший матч, доминировали на протяжении всей игры и создали достаточно моментов, чтобы забить, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – К сожалению, ранний пропущенный мяч испортил наши планы. Присутствовала некоторая скованность и невнимательность, но потом ребята раскрепостились. По сравнению с матчем против "Локомотива" произошел существенный сдвиг в качестве игры, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Надо работать над реализацией.

"Уфа" Семака – в зоне УЕФА