Вадим Скрипченко: "Крыльям" нужно работать над реализацией"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) подчеркнул, что команда доминировала на протяжении всей игры. Специалист подчеркнул, что изначально у самарцев присутствовала некоторая скованность и невнимательность.
– Мы провели хороший матч, доминировали на протяжении всей игры и создали достаточно моментов, чтобы забить, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – К сожалению, ранний пропущенный мяч испортил наши планы. Присутствовала некоторая скованность и невнимательность, но потом ребята раскрепостились. По сравнению с матчем против "Локомотива" произошел существенный сдвиг в качестве игры, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Надо работать над реализацией.
Slim Taller
Не думаю,что это Скрипченко распродал лучших футболистов Крылышек.Хотя,разве баранам это объяснишь?!
18:39
Верю в Крылья
Ты тот пердив, откуда мы никогда не выйдем.......Езжай к батьке..... тренируй "Дятлово".....
18:28
Верю в Крылья
Сам себе противоречишь....ранний гол... забей еще два.... слабо? а что, рассчитывал только на один пропущенный........как вы уже варяги пустые достали.....
18:25
Верю в Крылья
Это слова кассиру.........тупейшей команды у нас еще не было....., ты еще повини игроков, сам согласился, да еще и не признаешься в своем недомыслениии...... Конечно виноваты игроки, а что делает в команде Садик, кому он чехлит, если он никто, а он в команде, и ведь выходит играть..........Когда же у нас будет свой футбол, а не кормежка для "убогих"......
18:17