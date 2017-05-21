Вадим Скрипченко: "Крыльям" надо учитывать лимит. У нас небогатый выбор"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Терека" посетовал на небогатый выбор футболистов в связи с травмами и дисквалификациями.

- Сергей Божин вернулся в состав после дисквалификации, - сказал Скрипченко во флеш-интервью перед матчем. - Нам нужно учитывать лимит, поэтому все предсказуемо. У нас не такой большой выбор.

- Родич сыграет крайнего защитника?

- Да. Зотов, к сожалению, получил дисквалификацию, поэтому Родич выйдет на своей позиции.

Матч "Крылья Советов" - "Терек" начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.