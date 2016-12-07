Вадим Скрипченко: "Крыльям" было некуда отступать"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в интервью для радио "Губерния" отметил, что его тренерскому штабу удалось взбодрить команду. После того как белорусский специалист возглавил команду, ей удалось набрать восемь очков в пяти матчах.

– Команда не так много забивала, важно было взбодрить парней, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – По подбору игроков команда у нас собрана хорошая. Настроили команду психологически, а забивать много игроки были готовы сами. За этот отрезок из пяти матчей удалось встряхнуть коллектив, ребята поверили в себя. Помню, что до игры с "Уралом" оставалось два дня, нужно было глобально решать ряд моментов. Индивидуально разбирать игру каждого футболиста не хватало времени, поэтому мы сосредоточились на общекомандных действиях. Важно выбрать стратегию и вселить в игроков уверенность. Отступать было некуда.

У нашей команды относительно сбалансированный состав. Высокого уровня профессионалы собраны в атакующей группе "Крыльев". Но мне бы не хотелось выделять лишь тех, кто забивает голы или отдает передачи. Общий результат это заслуга всех игроков. Отмечу, что в команде есть и травмированные футболисты, с игровыми качествами которых я еще не ознакомился. Но то, что я видел до прихода в клуб, меня устраивает. Думаю, что возвращение этих игроков в строй станет подспорьем в весенней части чемпионата, добавит конкуренции в атакующей линии. Будет ли усиление? Нужен анализ. Кто способен идти с нами дальше и приносить результат, а кто не сможет дать нам большего. Исходя из этого и будут приняты решения. Точечное усиление планируется. Одним из направлений селекционной работы также является адаптация и привлечение к основной команде молодых футболистов из дубля. Да, мы набрали хороший ход. Но важно сейчас сохранить команду и хорошо подготовиться к весенней части.

Нам предстоят три зарубежных сбора. Два из них пройдут в Турции. Это идеальное место для подготовки команды к сезону: отличные условия и хорошие спарринги, в том числе с другими российскими командами.