Вадим Скрипченко: "Крылья" включили характер во втором тайме"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после победы в матче 27-го тура чемпионата России над "Уралом" (3:1) отметил важность успеха самарцев. Наставник добавил, что его подопечные смогли перехватить инициативу во второй половине встречи.

– Победа была важна для всех нас, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – У нас три тура до конца чемпионата – потеря очков сегодня могла сделать ситуацию очень сложной. Первый тайм не получился после пропущенного мяча на первой минуте. Соперник свободно дошел до ворот и забил. Была спешка и высокий процент брака. Во втором тайме после замен парни включили характер. Вышел Паскуато, который умеет действовать, когда соперник открывается.

Трансляция матча "Урал" – "Крылья Советов"