Вадим Скрипченко: "Крылья" сыграют с "Уралом" с измененной тактической схемой"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко перед домашним матчем 13-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что времени для серьезных наработок у тренерского штаба было очень мало. По словам специалиста, самарская команда опробует игру с новой тактической схемой.

– Из тех, кто сегодня в строю, мы выбрали наиболее оптимальный состав, – сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". – Тренерский штаб изменил тактическую схему игры. Посмотрим, что из этого получится.

С учетом того, что "Крылья" играют дома, постараемся действовать активно. Возможно, увидим какие-то новинки. У нас было два занятия. Времени на подготовку было мало, но мы постарались донести до игроков наши задумки.

Текстовая трансляция матча "Крылья Советов" - "Урал"