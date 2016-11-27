Вадим Скрипченко: "Крылья Советов" продемонстрировали прекрасную самоотдачу против "Томи"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после домашней победы в матче 15-го тура чемпионата России над "Томью" (3:0) отметил, что ключевым фактором успеха стало огромное желание игроков добыть 3 очка в домашней встрече. По словам специалиста, самарцы превосходили соперника по многим показателям.

– Ключевым фактором успеха стало огромное желание победить, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". Ребята вышли на игру с должным настроением, была хорошая самоотдача. Мы понимали, что нельзя терять очки в домашнем матче. Сегодня "Крылья Советов" превосходили соперника по многим показателям. Погодные условия были очень непростыми для обеих команд. Рад, что мы смогли с ними справиться.

Нам было очень важно победить для того, чтобы укрепить эмоциональный тонус команды и подняться выше в турнирной таблице.