Вадим Скрипченко: "Крылья Советов" не были готовы к матчу с "Тереком" ментально"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после матча 30-го тура чемпионата России против "Терека" (1:3) отметил, что команда не выдержала психологическое давление. После этого поражения самарцы заняли предпоследнее место и вылетели в ФНЛ.

- Тяжелый день сегодня, на душе очень тяжело, - заявил Скрипченко на пресс-конференции после матча. - Мы прекрасно понимаем, в какую ситуацию попали. Уже ничего нельзя вернуть. Если бы сегодня мы сработали профессионально, то сейчас были бы очень счастливыми людьми. К сожалению, между возвышением и падением один шаг. Сегодня мы упали. Я понимаю разочарование всех - и болельщиков, и руководства, и игроков.

Не справились с волнением. Ментально не были готовы к тому, чтобы не следить за другими матчами, а сосредоточиться на своем. Моменты в первом тайме нужно было реализовывать. А затем, когда над тобой довлеет то, что нужно одержать победу... Мы сегодня не справились. Есть и моя вина. Не смог донести до команды свою мысль. Больше мне добавить нечего.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Терек"