16:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко:
"Крылья" прониклись духом победителя"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко на пресс-конференции после домашнего матча 15-го тура премьер-лиги против "Томи" (3:0) отметил, что погодные условия были одинаковыми для обеих команд. Проведение игры в Самаре было под вопросом из-за сильнейшего снегопада.

 
Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Томь" - 3:0. Радость автора первого гола Сергея КОРНИЛЕНКО (в центре)."Крылья" - "Томь": самый снежный матч чемпионата

– Заслуженная победа сегодня, - приводит официальный сайт "Крыльев" слова Скрипченко. - Непростые погодные условия, но они одинаковые для обеих команд. Я просил парней не обращать внимания ни на погоду, ни на проблемы у соперника, о которых мы знаем из прессы. Мы прониклись духом победителя – играли на победу и заслужили ее. Количество созданных нами моментов и голов позволяет понять, что мы заслужили победу. Было немного тревожно, и в перерыве я просил дожать и забить второй гол, чтобы было легче играть. Хоть соперник и был в меньшинстве, но в таких ситуациях, особенно в такую погоду, часто командам удается переломить ситуацию.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14372

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