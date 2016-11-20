Главный тренер "Крылья Советов" Вадим Скрипченко после поражения в гостевом матче 14-го тура премьер-лиги от "Зенита" (1:3) отметил, что в обороне его игроки допустили общекомандные ошибки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- По содержанию получилась неплохая игра в исполнении обеих команд - начал Скрипченко. - Мы забили быстрый гол. В принципе, после этого нужно было сбить темп игры, действовать по счету. Но этого не получилось. Пропустили быстрый ответный гол, а потом счет и вовсе стал 1:2 и психологическое преимущество перешло к "Зениту".

Во втором тайме у нас было достаточно много моментов, но подвела реализация. Парни провели неплохой матч, команда смело шла вперед, знала, как добиться результата по плану на игру, но не получилось: в обороне были допущены общекомандные ошибки, мы их разберем.

Если говорить о персоналиях: мы не справились с Дзюбой. Победа "Зенита" заслужена, но если бы мы были удачливее в реализации во втором тайме, могли бы повернуть игру в свою сторону.