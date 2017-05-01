Вадим Скрипченко: "Крылья" не обращают внимания на травмы"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко подчеркнул, что клуб старается не обращать внимания на травмы ведущих игроков. В преддверии сегодняшнего матча 26-го тура чемпионата России получил повреждение капитан команды Иван Таранов.

- Не так много времени было, чтобы принять решение. Выставляем наиболее оптимальный состав из футболистов, готовых к сегодняшнему матчу, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". - Те, кто попал в запас, тоже рвутся в бой и готовы сегодня постараться сделать все для победы. Не обращаем внимания на травмы - это неизбежно в футболе. Мы смотрим вперед, и на поле у нас сегодня боеспособный состав.

- С чем связаны перемены во вратарской линии?

- Конюхов добротно отработал, мы дали Лории передышку. Но Георгий квалифицированный вратарь, сегодня принято решение доверить ему место в воротах.

Матч "Крылья Советов" - "Оренбург" состоится сегодня, 1 мая, начало - в 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.