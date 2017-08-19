Вадим Скрипченко: "К такому сопротивлению "Анжи" готов не был"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 7-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:6) отметил, что команде помешала скованность перед новым тренерским штабом и болельщиками. Специалист подчеркнул, что казанцы полностью контролировали игру.

- Трудно комментировать игру после 0:6, - сказал Скрипченко. - С приходом нового тренера существует два развития события. Мог быть положительный эмоциональный фон, чего я и хотел сделать. За три рабочих дня я попытался создать психологическую атмосферу. Но бывает и вторая ситуация - скованность, чтобы проявить себя перед тренером и болельщиками. Это и произошло сегодня.

"Рубин" контролировал ситуацию. Во втором тайме мы не развалились, на это я команду настраивал, чтобы "Рубин" не играл по счету, убегая в контратаки. Но в концовке полетели вперед, чтобы забить какой-то гол престижа. Стыдно перед дагестанскими болельщиками. К такому сопротивлению мы сегодня оказались не готовы. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Анжи"