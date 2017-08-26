Вадим Скрипченко: "Изменения в составе "Анжи" на матч с "Уфой" связаны с поражением от "Рубина"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 8-го тура чемпионата России против "Уфы"(1:0) отметил, что доволен тем, как защитник Магомед Мусалов смотрелся в роли капитана команды, информирует клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что после поражения от "Рубина" (0:6) махачкалинцы проанализировали допущенные ошибки.

– Как вам Мусалов в роли капитана?



– Я считаю, что Магомед, уверенный в себе спортсмен-профессионал. За это время, что мы вместе работаем, у нас было пару бесед, и я почувствовал, что это уверенный в себе игрок. Вот такие лидеры, такие люди нам нужны не только на футбольном поле, но и в быту. Поэтому Магомед Мусалов вышел сегодня на поле с капитанской повязкой.



– Многие игроки, которых мы привыкли видеть в "обойме" сегодня остались в запасе. Это связано с физическим состоянием или чем-то другим?



– Нет, это не связано с физическим состоянием. Я считаю, что предыдущая игра дала хорошую пищу для размышления. После любого поражения есть анализ, работа над ошибками. Мы все понимали, что нам надо что-то изменить. Нужно было найти решения для того, чтобы в домашней игре усилить нашу атаку и организацию в обороне выстроить таким образом, чтобы добиться результата. Предыдущий матч был неудачный, поэтому и пришлось искать пути выхода из этой ситуации.

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"