Вадим Скрипченко: "Иванов сказал, что меня наказывает футбольный бог? Я не буду ему отвечать"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после победы в матче 27-го тура чемпионата России над "Уралом" (3:1) отметил, что у него остались только приятные воспоминания о Екатеринбурге. Специалист подчеркнул, что добытая победа была крайне важна для команды с точки зрения психологии.

– Заслужили победу сегодня, – сказал Скрипченко. – Изменили ход игры во втором тайме. Понимали, что соперник тоже нуждается в трех очках, чтобы решить определенные задачи в этом сезоне. Мы немного не справились с давлением, понимая, что путей к отступлению у нас нет. В первом тайме не удалась нам игра, и быстро пропущенный мяч спутал нам вообще все карты. Соперник получил после этого определенную свободу, так как нам пришлось открываться, вести позиционную борьбу.

Вскрыть эшелонированную оборону в первом тайме у нас не получилось, но путем перестановок и корректировок после перерыва нам удалось развернуть игру. В первую очередь этому способствовал, я считаю, довольно удачный выход Паскуато. Он может играть из-под Корниленко, подбирать мячи, обладает высоким исполнительским мастерством. Команда заслужила победу, особенно своими действиями во втором тайме. Осталось три тура, будем стараться идти вперед. Психологически эта победа для нас очень важна.

– На что попросили сделать акцент своих футболистов в перерыве, что удалось так перевернуть игру?

– Акцент, когда твоя команда проигрывает 0:1 и нуждается в трех очках... Сказал, что если вы настоящие мужики, то должны отдать на поле все, оставить там все внутренние резервы, если они еще остались. Ну и еще раз повторю, ключевым стал выход Паскуато. Вся команда в итоге поспособствовала тому, чтобы группа атаки заиграла так, что вылилось в три забитых мяча.

– Накануне матча президент уральского клуба Григорий Иванов сказал, что футбольный бог наказывает за "предательство". Что вы ответите ему?

– Это не имеет отношения к сегодняшней игре, я ничего отвечать не буду.

– Для вас сегодня был особенный день?

– Да, мне было приятно вернуться в Екатеринбург, город, который дал мне путевку в большой футбол в роли главного тренера. Приятно было встретиться с ребятами, с которыми мы вместе это делали. Пусть и косвенно. У меня остались только приятные воспоминания о Екатеринбурге и том игровом отрезке, который здесь прошел. (Алексей МАКСИМОВ)