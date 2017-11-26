Вадим Скрипченко: "Искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, "Анжи" - сильная команда"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после поражения в матче 18-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:2) подчеркнул, что он доволен действиями своих футболистов. По его словам, на исход встречи повлияло назначение пенальти в конце первого тайма.

- Я доволен игрой своей команды, мне не в чем упрекнуть футболистов, - сказал Скрипченко во флеш-интервью. - Они проявили бойцовские качества. Хотелось бы сказать про неоднозначное судейское решение в конце первого тайма, когда арбитр назначил пенальти.

В конце тайма "Ростов" получил преимущество, а во втором тайме они построили игру на контратаках. Мы путем замен создали несколько опасных моментов. Спасибо за теплый прием. Сопернику удачи. Искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда.

За что назначен пенальти в ворота "Анжи"?