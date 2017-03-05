Вадим Скрипченко: "Игра с "Локомотивом" покажет, насколько хорошо новички влились в команду"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко перед началом матча 18-го тура чемпионата России с "Локомотивом", который пройдет в Уфе, подчеркнул, что самарцы готовы к игре. По словам специалиста, по ходу встречи станет понятно, насколько хорошо новички влились в команду.

- Готовились к матчу в Москве на искусственном поле. Понятно, что и здесь, и там оно хорошего качества, - сказал Скрипченко в интервью телеканалу "Наш футбол". - Мы готовы к игре.

Новички? Только игра покажет, насколько хорошо они влились в командный механизм. Капитанство Надсона? У нас есть капитан Таранов, но он не попал в стартовый состав, поэтому доверили это право самому опытному футболисту.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"