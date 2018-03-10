Вадим Скрипченко: "Игра доставила эстетическое удовольствие зрителям"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против, в котором махачкалинцы в гостях уступили "Уфе" (2:3).

– В исполнении обеих команд получилась обоюдоострая борьба, думаю, что игра доставила эстетическое удовольствие зрителям, которые пришли в такую морозную погоду, – сказал Скрипченко. – В плане полученных эмоций есть удовлетворение, обе команды искали счастья у чужих ворот и предложили такую игру друг другу для того, чтобы одержать победу.

Мы понимали, что после ничьи с "Динамо" хозяева будут настроены на три очка, но и нас турнирная ситуация вынуждала играть на победу, задачу на сезон как-то нужно решать. Пятиминутка, когда мы во втором тайме сравняли счет и психологически перехватили инициативу, должна была пройти в ином ключе, нужно было оказать еще большее давление на соперника. Нельзя так пропускать – забивая, пропускать в следующей атаке. За исключением этих 5 минут все остальное в нашей игре меня удовлетворило. (Иван УРАЛЬСКИЙ)