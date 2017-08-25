Вадим Скрипченко: "Хочется, чтобы болельщики "Анжи" и в трудные минуты были с клубом"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко перед матчем 8-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что надеется на поддержку команды, несмотря на неудачное выступление в начале сезона. Напомним, что махачкалинский клуб занимает предпоследнее место в таблице, набрав три очка.

– Эмоции от первого домашнего матча положительные, – сказал во флеш-интервью Скрипченко. – Мы надеемся в прошлое не оборачиваться, оставить негатив, с позитивным настроением идти в перед. Надеемся, что команда будет радовать болельщиков голами.

Общение с болельщиками – очень важно, это наш 12-й игрок. Хотим их всегда радовать. Нам бы очень хотелось, чтобы и в трудные минуты болельщики были с нами.

Трансляция матча "Анжи" - "Уфа"