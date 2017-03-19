Вадим Скрипченко: "Глеб в перерыве сказал, что не может играть"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после матча 20-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что полузащитник команды Александр Глеб в перерыве попросил замену из-за повреждения. По его словам, в целом команда достойно провела этот поединок.

– Игра в целом равная. Учитывая наши грубые ошибки в конце матча в связи с потерей холодного рассудка, соперник мог выиграть этот матч, - приводит пресс-служба "Крыльев" слова Скрипченко. - Было бы обидно, если бы мы проиграли такой матч. Ничью расцениваю как положительный результат. Это должно стать толчком к будущим победам. По самоотдаче нет претензий к своей команде. На поле тоже не жалуюсь. Главное, что сегодня мы достойно играли и не проиграли. Рад, что мы вернулись домой, к нашим болельщикам. Чувствуя поддержку наших болельщиков, команда стремилась победить. Игру провели достойно, на хорошем физическом уровне и "Ростову" мало в чем проигрывали.

– В команде много новых игроков. Можно сказать, что команда строится заново?

– Это так. Много травмированных, кто-то ушел из линии нападения, кто-то пришел. Но нет ничего страшного, мы продолжаем работу. Вы могли заметить, что состав в каждой игре разный. Это можно объяснить тренерским поиском.

– Как обстоят дела у Сергея Корниленко?

– Он будет готов к матчу с ЦСКА. Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок и мы видим, что динамика его восстановления хорошая.

– Есть диагноз по повреждению Александра Глеба?

– Врачи еще не озвучивали диагноз. Сложно говорить об этом. Но решение о его замене мы приняли в перерыве. Изначально Александр Глеб после столкновения остался в игре, но позже озвучил, что не сможет продолжить матч.