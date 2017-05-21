Вадим Скрипченко: "Это катастрофа, беспокоюсь за болельщиков"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения в домашнем матче 30-го тура премьер-лиги от "Терека" (1:3) назвал эту встречу катастрофой. По итогам чемпионата России самарцы напрямую вылетели из премьер-лиги в ФНЛ. 41-летний специалист, который возглавил команду в ноябре 2016 года, отметил, что его контракт с клубом заканчивается 31 мая.

- Плохой был матч. Можно даже назвать его катастрофой, - сказал Скрипченко во флеш-интервью. - Вылетели в ФНЛ, даже больше беспокоюсь за болельщиков. Я сказал команде, что мы низко упали, но должны подняться и больше таких ситуаций не допускать. В раздевалке? Кто-то полотенцем голову накрыл, кто-то даже слезу пустил.

Контракт мой заканчивается 31 мая. Я думаю, это прерогатива руководства – решать будущее команды.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Терек"