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Вадим Скрипченко:
"Это была худшая игра "Урала" в сезоне"

Вадим СКРИПЧЕНКО. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Вадим СКРИПЧЕНКО. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подчеркнул, что его команда провалила матч 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4), передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, екатеринбуржцам нужно принять это поражение и продолжать работать.

 
Сегодню. Екатеринбург. "Урал" - "Терек" - 1:4. 11-я минута. Хозяева повели после 11-метрового, но после этого пропустили четыре нелепых мяча.Голы в матче "Урал" - "Терек": аттракцион неслыханной глупости

- Тридцать минут выполняли установку, любо-дорого было смотреть, - начал Скрипченко. - Провели красивую комбинацию, заработали право на пенальти. Но в очередной раз можно говорить о вратарской ошибке. Они преследуют нас регулярно в последнее время. Концовку первого и второй тайм на поле доминировал "Терек".

Мы допускали ошибки, которые ни в какие ворота не лезут, детские ошибки. Они повторяются, этот вопрос уже набил оскомину. Нужно принять это поражение, стиснуть зубы и работать. "Терек" сегодня был сильнее.

- Почему при счете 1:3 вы выпустили на поле защитника?

- У нас были две вынужденные замены. Повреждения получили Чантурия и Павленко (он попросил замену в перерыве. - Прим. "СЭ"). Была бы возможность, я бы выпустил на поле Конате. Он форвард другого плана, нежели Ставпец. Если Ставпец - скоростной нападающий, может убежать, то Конате может вести борьбу на "втором этаже" и цепляться за мяч при навесах. Но, увы, и третья замена была вынужденной - Лунгу получил повреждение.

- Сегодня была худшая игра "Урала" в сезоне?

- Соглашусь. Матчи с "Амкаром" и "Тереком" - две игры, которые мы провалили.

- Чантурия получил повреждение паховых колец? Он надолго выбыл?

- Надо провести обследование. Я бы не стал утверждать, что это кольца. Но выбыл он минимум на две недели - повреждение в паховой области.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Chibisov

Тает,тает,тает на дорогах грязный снег,а урал мордва встречает,тает,тает,тает на дорогах грязный снег слить еще урал желает?))))

15:22

Владимир 0404

Да худшая игра за то лучший ДОГОВОРНЯК в сезоне ))))

15:15

Platinum1991

ЧИСТЕЙШИЙ ДОГОВОРНЯК! Так играют, как играл Урал только ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ! 1000000000000000000%%%%%%%%%%%%% ДОГОВОРНЯК!

15:12

кузя23

s.petr С такими фокусами в премьер лиге долго не поиграете . Бог он не фраер ,он не простит . 15:08_________Мордовия не даст соврать.

15:11

s.petr

С такими фокусами в премьер лиге долго не поиграете . Бог он не фраер ,он не простит .

15:08

MAYERICK

Продажная дешевка......

15:05

Анти жив

А земляк то ваш, Гончаренко, был более смелым.

15:01

Гаттузо зол!

ай я яй какое совпадение, как раз на эту игру все и пришлось. Чудеса. Сам-то веришь в это?!

14:57

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