Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подчеркнул, что его команда провалила матч 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4), передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, екатеринбуржцам нужно принять это поражение и продолжать работать.
- Тридцать минут выполняли установку, любо-дорого было смотреть, - начал Скрипченко. - Провели красивую комбинацию, заработали право на пенальти. Но в очередной раз можно говорить о вратарской ошибке. Они преследуют нас регулярно в последнее время. Концовку первого и второй тайм на поле доминировал "Терек".
Мы допускали ошибки, которые ни в какие ворота не лезут, детские ошибки. Они повторяются, этот вопрос уже набил оскомину. Нужно принять это поражение, стиснуть зубы и работать. "Терек" сегодня был сильнее.
- Почему при счете 1:3 вы выпустили на поле защитника?
- У нас были две вынужденные замены. Повреждения получили Чантурия и Павленко (он попросил замену в перерыве. - Прим. "СЭ"). Была бы возможность, я бы выпустил на поле Конате. Он форвард другого плана, нежели Ставпец. Если Ставпец - скоростной нападающий, может убежать, то Конате может вести борьбу на "втором этаже" и цепляться за мяч при навесах. Но, увы, и третья замена была вынужденной - Лунгу получил повреждение.
- Сегодня была худшая игра "Урала" в сезоне?
- Соглашусь. Матчи с "Амкаром" и "Тереком" - две игры, которые мы провалили.
- Чантурия получил повреждение паховых колец? Он надолго выбыл?
- Надо провести обследование. Я бы не стал утверждать, что это кольца. Но выбыл он минимум на две недели - повреждение в паховой области.
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Chibisov
Тает,тает,тает на дорогах грязный снег,а урал мордва встречает,тает,тает,тает на дорогах грязный снег слить еще урал желает?))))
15:22
Владимир 0404
Да худшая игра за то лучший ДОГОВОРНЯК в сезоне ))))
15:15
Platinum1991
ЧИСТЕЙШИЙ ДОГОВОРНЯК! Так играют, как играл Урал только ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ! 1000000000000000000%%%%%%%%%%%%% ДОГОВОРНЯК!
15:12
кузя23
s.petr С такими фокусами в премьер лиге долго не поиграете . Бог он не фраер ,он не простит . 15:08_________Мордовия не даст соврать.
15:11
s.petr
С такими фокусами в премьер лиге долго не поиграете . Бог он не фраер ,он не простит .
15:08
MAYERICK
Продажная дешевка......
15:05
Анти жив
А земляк то ваш, Гончаренко, был более смелым.
15:01
Гаттузо зол!
ай я яй какое совпадение, как раз на эту игру все и пришлось. Чудеса. Сам-то веришь в это?!
14:57