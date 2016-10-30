Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подчеркнул, что его команда провалила матч 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4), передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, екатеринбуржцам нужно принять это поражение и продолжать работать.

- Тридцать минут выполняли установку, любо-дорого было смотреть, - начал Скрипченко. - Провели красивую комбинацию, заработали право на пенальти. Но в очередной раз можно говорить о вратарской ошибке. Они преследуют нас регулярно в последнее время. Концовку первого и второй тайм на поле доминировал "Терек".

Мы допускали ошибки, которые ни в какие ворота не лезут, детские ошибки. Они повторяются, этот вопрос уже набил оскомину. Нужно принять это поражение, стиснуть зубы и работать. "Терек" сегодня был сильнее.

- Почему при счете 1:3 вы выпустили на поле защитника?

- У нас были две вынужденные замены. Повреждения получили Чантурия и Павленко (он попросил замену в перерыве. - Прим. "СЭ"). Была бы возможность, я бы выпустил на поле Конате. Он форвард другого плана, нежели Ставпец. Если Ставпец - скоростной нападающий, может убежать, то Конате может вести борьбу на "втором этаже" и цепляться за мяч при навесах. Но, увы, и третья замена была вынужденной - Лунгу получил повреждение.

- Сегодня была худшая игра "Урала" в сезоне?

- Соглашусь. Матчи с "Амкаром" и "Тереком" - две игры, которые мы провалили.

- Чантурия получил повреждение паховых колец? Он надолго выбыл?

- Надо провести обследование. Я бы не стал утверждать, что это кольца. Но выбыл он минимум на две недели - повреждение в паховой области.

От 3,15 до 17,00. Как скакали коэффициенты в матче "Урал" – "Терек" //

Трансляция матча "Урал" – "Терек": самая странная игра осени //

Григорий Иванов - о матче с "Тереком": "Мы проиграли, а вы названиваете!"

