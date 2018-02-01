Вадим Скрипченко: "Добились хорошего результата"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подвел итоги товарищеского матча с "Сумгаитом" (1:0) на зимнем сборе, отметив, что команда проявила себя хорошо. По его словам, во втором тайме соперник перехватил инициативу.

– Хорошая, боевая команда нам противостояла, и было видно, что они заряжены на хорошую борьбу, – отметил Скрипченко в интервью клубному телевидению. - Поначалу было очень непросто в создании голевых моментов. Но считаю, что добились хорошего результата. То, что не пропустили гол, – тоже положительный момент.

В первом тайме более качественно сыграли в атаке, а во втором тайме соперник перехватил инициативу. Ребятам, которые вышли во втором тайме, тяжело было действовать с позиции силы. Тем не менее считаю, что они проявили себя своими бойцовскими качествами.