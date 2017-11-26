Вадим Скрипченко: "День рождения - это маленький праздник, гораздо важнее игра"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко дал понять, что не думает о своем дне рождения в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Ростова". Сегодня специалисту исполнилось 42 года.

- День рождения - это маленький личный праздник. Гораздо важнее сама игра, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". - Соперник рядышком в таблице находится, для него игра важна, как и для нас. Главное - хороший антураж и чтобы команда доставила положительные эмоции.

Матч с "Локомотивом" - это история. Каждый новый матч - это вызов. И мы готовы его принять.

- Почему доверили место в старте Чайковскому?

- Игорь неплохо тренировался. Когда он только начинал в общей группе заниматься, были сомнения, но сейчас он в полном строю и готов играть с первых минут.

Матч "Ростов" - "Анжи" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.