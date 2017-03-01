Вадим Скрипченко: "Четкого представления состава "Крыльев" на матч с "Локо" пока нет"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко дал понять, что не до конца определился с составом команды на матч 18-го тура чемпионата России против "Локомотива". Игра состоится 5 марта в Уфе, поскольку поле стадиона "Металлург" в Самаре оказалось не готово к проведению поединка.

- Незначительные изменения в подготовке произошли. Будем готовиться в Москве на искусственном поле хорошего качества на стадионе "Родина", - сказал Скрипченко в интервью пресс-службе клуба. - Проживать в гостинице "Шератон", что позволит быстро добираться на транспорте. В этом отношении руководство пошло нам навстречу и создало оптимальные условия в сложившейся ситуации, когда не готово поле "Металлурга".

Идем от матча к матчу. Есть конкретная цель. Осталось 13 игр. Предстоящий поединок с "Локомотивом" важный, потому что ближайший. Последние игры подтвердили, что костяк стартового состава вырисовывается, но у нас еще три дня на подготовку есть, четкого представления пока нет.