Вадим Скрипченко: "Чантурия не имеет права допускать столько потерь мяча"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после игры 7-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:1) раскритиковал нападающего Георгия Чантурия. Также специалист рассказал, что в минувшей встрече дал отдохнуть защитнику Александру Данцеву.

– Почему Данцева сегодня не было в стартовом составе?

– На протяжении года, что я тренирую, Александр неизменно играет. У нас сейчас плотный график. Впереди еще игра на Кубок. Необходима ротация, чтобы более свежим был Александр.

– Как прокомментируете игру Чантурия сегодня?

– Я хорошо отношусь к конструктивной критике. Когда говорят, что нам не хватает креатива в атаке, Чантурия и должен этот креатив привносить. Он не имеет права допускать столько потерь мяча. Каждая его потеря – это потенциально опасная атака на наши ворота. Но нужно еще принимать в расчет уровень готовности футболиста.

– Как вам игра Конате, и будет ли у него больше игрового времени?

– Молодой, перспективный игрок. По тренировкам видно, что это интеллектуальный футболист. Правильно открывается, правильно двигается. Приятен как человек. Будем ему доверять. (Алексей МАКСИМОВ)