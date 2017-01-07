Вадим Скрипченко: "Цаллагова, конечно, терять не хотелось"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко выразил сожаление по поводу ухода защитника Ибрагима Цаллагова в "Зенит". По словам специалиста, команде не хотелось терять игрока, игравшего основополагающую роль в опорной зоне.

– Как отреагировали на уход Цаллагова в "Зенит"?

– Конечно, такого игрока терять не хотелось. Очень жаль, ушел лидер, футболист, который в опорной зоне играл основополагающую роль, вел за собой. Но нужно понимать, что это и имидж нашего клуба, и показатель тренерской работы. Это и показатель упорства и профессионализма самого Ибрагима. Все вкупе позволило ему сделать шаг вперед, перейти на следующую ступень карьеры. Ибрагим попал в топ-клуб, который борется за золото российского чемпионата, постоянно выступает в еврокубках. И самое главное – если Цаллагов выиграет конкуренцию в "Зените", может претендовать на вызов в сборную и участвовать в составе команды в чемпионате мира-2018.

– Наверное, теперь опасаетесь, что может уйти и Молло? Говорят об интересе "Локомотива".

– Сейчас столько слухов… Понятно, что Молло наш лидер, на него будет спрос. Он квалифицированный футболист, хорошо провел концовку прошлого года. И по игровым моментам, и по статистике Молло силен. Интерес, безусловно, появится, даже не сомневаюсь. Но как появится конкретика – будем думать. А пока нечего комментировать.

– Вы планируете усиление состава?

– Безусловно. Есть позиции, которые хочется укрепить, чтобы игроки чувствовали конкуренцию, чтобы мотивация возрастала. Безусловно, укрепление планируем. (Сергей ЕГОРОВ)