Вадим Скрипченко: "Борьба в чемпионате России еще впереди"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения от "Локомотива" (0:3) в матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команде не хватило скорости. По словам специалиста, самарцы действовали недостаточно агрессивно.

- В последние 15 минут первого тайма "Крылья Советов" отдали инициативу, а соперник сделал много навесных передач, - сказал Скрипченко в интервью телеканалу "Наш футбол" - Мы глубоко сели, было тяжеловато. В перерыве попросил передвинуть игру и цепко действовать в средней зоне. Но мы пропустили снова и растерялись. Самарцам не хватило скорости. Нужно было действовать более агрессивно.

Приятно играть на своем стадионе. Благодарен болельщикам, которые приехали на игру из Самары. Победы конкурентов? Впереди 12 матчей, борьба только начинается. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Мы проанализируем эту встречу. Нужно двигаться дальше.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"