Вадим Скрипченко: "Благодарен парням, что выиграли стратегически важный матч"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после победы над "Томью" (2:0) заявил, что в первом тайме у его подопечных были моменты, чтобы серьезно увеличить преимущество. Благодаря этой победе самарский клуб поднялся на 13-е место в турнирной таблице и имеет шансы избежать стыковых матчей.

– Игра шла по счету, 1-0, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Скрипченко. – Понятно, что было хрупкое преимущество. "Томь" оказывала серьезное сопротивление командам верхней части таблицы. Любой эпизод был чреват тем, что можно было пропустить. Поэтому важно было увеличить преимущество. Удалось в конце это сделать. Но в первом тайме мы имели моменты, чтобы иметь колоссальное преимущество – 3:0, 4:0. Благодарен парням, что выиграли стратегически важный матч.

Трансляция матча "Томь" - "Крылья Советов"