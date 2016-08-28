19:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Арсенал" контролировал мяч ради контроля"

0
0
0

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после матча 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:1) подчеркнул, что соперник практически не имел голевых моментов по ходу игры, передает из Екатеринбурга корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, туляки не сумели преподнести никаких сюрпризов.

- Почему с самого начала нельзя было так играть, как в последние 20 минут?

- Если вы следили за игрой, мы постепенно наращивали давление. У соперника было мало моментов. А контроль мяча у "Арсенала" - он был ради контроля. В этом плане мы хорошо сработали. Пропущенный мяч, нам, конечно, спутал все карты.

- "Арсенал" чем-нибудь удивил?

- Нет.

- Мы еще увидим Арапова в стартовом составе в матче с сильными соперниками?

- Конечно. Арапов - качественный вратарь, как и Заболотный. У нас хорошая конкуренция среди вратарей.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ