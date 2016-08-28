Вадим Скрипченко: "Арсенал" контролировал мяч ради контроля"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после матча 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:1) подчеркнул, что соперник практически не имел голевых моментов по ходу игры, передает из Екатеринбурга корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. По словам специалиста, туляки не сумели преподнести никаких сюрпризов.

- Почему с самого начала нельзя было так играть, как в последние 20 минут?

- Если вы следили за игрой, мы постепенно наращивали давление. У соперника было мало моментов. А контроль мяча у "Арсенала" - он был ради контроля. В этом плане мы хорошо сработали. Пропущенный мяч, нам, конечно, спутал все карты.

- "Арсенал" чем-нибудь удивил?

- Нет.

- Мы еще увидим Арапова в стартовом составе в матче с сильными соперниками?

- Конечно. Арапов - качественный вратарь, как и Заболотный. У нас хорошая конкуренция среди вратарей.