Вадим Скрипченко: "Арапов долго перебирал ногами, и его накрыл игрок "Терека"..."

Бывший главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко объяснил, поему вратарь Дмитрий Арапов допустил грубейшую ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом в матче с "Тереком" (1:4).

– В первые 35 минут на "Урал" было любо-дорого смотреть. Честное слово! Отлично играли, может быть, даже показали лучший футбол в этом сезоне. А потом непонятный провал. Такая ошибка Арапова… В перерыве на нем не было лица. И остальные парни поникли.

– Почему? Счет-то стал всего лишь – 1:1. Зачем терять лицо?

– Да, 1:1. Но у нас уже было несколько подобных ситуаций. Особенно в прошлом сезоне, когда мы вели в счете – 1:0, и перед перерывом пропускали. А потом не удавалось встряхнуть команду. Особенно в домашних матчах. Такая игра была, кстати, с "Крыльями". Не могу объяснить этот провал. Ну не могу! Два человека попросили замены из-за травм – Чантурия и Павленко, сказалась наша короткая скамейка. Ну у меня не было маневра!

– По-вашему, все упирается в подбор исполнителей?

– Фонтанелло в этом сезоне часто ошибался, но я не мог его менять. Короткая скамейка. Мы немного недоукомплектовались. Не умаляю заслуг тех парней, который сейчас играют в "Урале". Но сегодня полноценно заменить ушедших футболистов они не могут. Нас покинули Асеведо, Ерохин, Подберезкин, Манучарян, Сапета, Гогниев, Ярошенко. Так сложилось… То есть мы потеряли игроков, которые определяли атакующую мощь. В прошлом чемпионате мы забили 39 голов. 36 из них приходится на тех ребят, которые ушли. Представляете? Ну что сделаешь? Это не упрек, а констатация факта. Понимал, что будет непросто, призывал ребят к игровой дисциплине.

– Вы сетуете на уход атакующих игроков. Но в матче с "Тереком" вопросы возникают к обороне и вратарю. Если не секрет, что вам сказал Арапов после игры? Как объяснил первый пропущенный мяч?

– Арапов сказал, что хотел выносить мяч правой ногой. Но немного ногами долго перебирал… Я потом пересматривал матч. Мое мнение – он медленно работал ногами. До приема мяча у него еще не созрело решение, что же делать дальше. Потерял драгоценные доли секунды. Этого и хватило нападающему гостей, чтобы накрыть пас Арапова. (Виталий АЙРАПЕТОВ)