Вадим Скрипченко: "Анжи" подходит к матчу с "Локомотивом" во всеоружии"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что потеря нападающего Ивана Маркелова существенна для его команды. Специалист также добавил, что махачкалинцы подходят к предстоящей встрече во всеоружии.

- К нам пожаловал лидер чемпионата, поэтому мы настроены дать бой сегодня и постараемся это сделать, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - После паузы на матчи сборных у нас было время поработать и восстановиться. К этому матчу подходим во всеоружии.

Маркелов? Мы исходим из возможности наших футболистов. Конечно, потеря Маркелова для нас существенна, но у нас есть вариативность, чтобы его безболезненно заменить.

Что касается схемы, то мы отталкиваемся от двух факторов: от своей игры, которая в последних матчах нам принесла результат, и от игры соперника, которого мы хорошо изучили и знаем его слабые места.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"