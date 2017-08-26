Вадим Скрипченко: "Анжи" нужно усиленно поработать на трансферном рынке"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 8-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Специалист подчеркнул, что место в турнирной таблице гнало команду вперед.

– Прежде всего, я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня поддержать команду в такой непростой момент, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – Они болеют и переживают за команду, и это приятно. Нам не просто было переключиться, с негативного момента, которой случился командой. Сегодня болели за нас искренне и от души, и ребята это чувствовали.

В первую очередь, победа, я считаю, нами заслужена. Сегодня ни одно звено из нашего коллектива не выпало. Это касается тех, кто вышел в основном составе, кто вышел на замену и тех, кто не вышел на поле. Ну, конечно, и все те люди, которые помогают нам, хорошо подготовиться к игре, их роль тоже немаловажна. Что касается игры, то понятно, что "Уфа" на протяжении долгого времени играет в одной тактической расстановке и, в целом, направления игры нам были известны. Вопрос состоял в том, как нам с этим справиться. У "Рубина" и "Уфы" эти направления очень схожи, но уровень исполнения в "Рубине" повыше. Поэтому мы были готовы ко всему тому, что "Уфа" нам преподнесла сегодня на футбольном поле.



Что касается нас, то наше место в турнирной таблице нас гнало вперед играть на победу. Я считаю, что мы сегодня качественно справились. Хорошо переходили из обороны в атаку. Организация игры в защите. Очень здорово выглядела вся команда. Вратарь и два центральных защитника сняли весь верх. Победа заслужена, и я благодарен парням за самоотдачу.



Хотелось бы проявить сдержанный оптимизм, типа у нас все хорошо, победа и положительные эмоции перед перерывом. Но, нам нужно еще усиленно поработать и в тренировочном, и на трансферном рынке, чтобы усилить команду и решать определенные задачи, которые ставит руководство.

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"