Вадим Скрипченко: "Анжи" мог дожать "Рубин"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после ничьей с "Рубином" (1:1) в матче 21-го тура чемпионата России выразил сожаление, что махачкалинцам не удалось довести дело до победы. Махачкалинцы уступали по ходу встречи, но сравняли счет уже на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

- По тому, как складывалась игра, есть неудовлетворение, что не победили, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". - Хотя могли дожать соперника. Выпустили трех нападающих, пошли ва-банк. Одна из замен сработала, Лескано забил. Мы знаем, насколько плотно "Рубин" умеет играть в обороне. Только путем каких-то перестановок во втором тайме мы смогли развернуть игру.

Лескано и Калмыков - большие форварды, умеющие играть на втором этаже. Наша задача была - навязать верховую борьбу.