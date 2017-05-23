Вадим Шаблий: "Кононов - лучший тренер на постсоветском пространстве"

Агент Вадим Шаблий, который представляет интересы белорусского специалиста Олега Кононова, отметил, что "Терек" попдисал тренера, который постоянно работает над собой и совершенствуется. Сегодня стороны объявили о заключении соглашения на три года.

"Олег Георгиевич Кононов, на мой взгляд, – один из сильнейших тренеров современности на постсоветском пространстве. Под его руководством далеко не топовые клубы, как, к примеру, львовские "Карпаты" или "Краснодар", достигали своих исторически высоких результатов. Но, несмотря на свои успехи, он не останавливается на достигнутом и постоянно работает над собой, чтобы совершенствоваться.

За годы нашего общения меня не покидает ощущение, что Олег Георгиевич думает о футболе 24 часа в сутки. Он живет игрой, у него полно различных идей и громадное желание воплотить их в жизнь. Я искренне желаю успеха человеку, к которому отношусь с огромнейшим уважением и у которого стараюсь многое перенимать в формировании собственных взглядов на современный футбол", - написал Шаблий в Инстаграме.