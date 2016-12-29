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Вадим Шаблий: "Думаю, что Будковский покинет "Анжи"

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Вадим Шаблий, агент нападающего "Анжи" Филипп Будковский, сообщил, что его клиент, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может в "Уфу".

 
Александр БЕЛЕНОВ, Янник БОЛИ, Сергей ПАРШИВЛЮК.Беленов, Паршивлюк, Боли... Кого можно купить на распродаже в "Анжи"

– Пока мы решаем вопросы с "Анжи", дальше будет видно, – сказал ТАСС Шаблий. – Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб.

Напомним, что "Анжи" на своем официальном сайте заявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем клуб будет вынужден продать ведущих игроков. В текущем сезоне Будковский, арендованный у донецкого "Шахтера", провел девятнадцать матчей во всех турнирах, отличившись в них пятью забитыми мячами.

 

 

 

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