Вадим Евсеев: "Я уже забрал трудовую книжку из "Амкара"

Экс-главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев, под руководством которого пермяки сохранили прописку в премьер-лиге, не знал, что клуб прекращает свое существование.

– Вы, как бывший главный тренер, знали, что клуб закрывается?

– Вы правильно сказали, что бывший. Мой контракт истек 31 мая, я уже забрал трудовую книжку. Какие ко мне могут быть вопросы?

– Новое место работы нашли?

– Пока не нашел.

В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиги, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил "Тамбов" (3:0). По данным "СЭ", уже сегодня место уральцев должен занять "Анжи", который не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6).

Напомним, ранее закрылся клуб "Тосно" из Ленинградской области, который в чемпионате-2017/18 также выступал в премьер-лиге и выиграл Кубок России. (Андрей СИЗЯКИН)