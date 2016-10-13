Вадим Евсеев: "В Пермь тяжело заманить кого-то на товарищеские матчи"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев рассказал о подготовке к матчу 10-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Евсеев добавил, что вратарь команды Александр Селихов сыграет в предстоящем матче.

– Насколько вовремя для "Амкара" случился перерыв в чемпионате?

– Перерыв был запланирован давно. У нас были выходные дни, приводит официальный сайт "Амкара" слова Селихова. – Потом мы собрались и неплохо провели тренировки. И в плане физической нагрузки, и в плане тактической подготовки. Сейчас плавно подходим к игре с "Локомотивом".

– Другие команды, в том числе "Локомотив", провели контрольные матчи. Как "Амкар" эти две недели поддерживал свое состояние в смысле игрового ритма?

– К нам тяжело заманить кого-то на товарищеские матчи. А сами решили не выезжать куда-то на спаринг-игру, потому что "Локомотив" дома принимаем. Ну ничего страшного, мы провели между собой двустороннюю игру с определённым заданием, с разными отрезками. Поэтому ничего страшного в отсутствии контрольных игр мы не видим.

– Расскажите о кадровых проблемах, если они есть. Кто из футболистов готов, кто нет? Состояние Селихова всех интересует, конечно.

– Все готовы. У Селихова да, были проблемы. Он ездил в молодежную сборную. Советовался с нашими врачами, с врачами сборной, с главным тренером Николаем Писаревым. В сборной его решили не беспокоить, решили дать время. В последние дни Селихов начал тренироваться в общей группе. Поэтому мы его увидим в предстоящей игре "Амкара".