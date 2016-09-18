Вадим Евсеев: "В матче против "Терека" не выпал ни один игрок "Амкара"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев после игры 7-го тура чемпионата России против "Терека" (3:1) отметил, что команда провела матч на хорошем уровне. Также специалист подчеркнул, что у пермяков не возникнет проблем с графиком в два матча за одну неделю.

– Пропустили быстрый гол, повторилась прошлая игра, когда нам забили так же быстро и тоже со штрафного, – цитирует клубная пресс-служба Евсеева. – Но тогда нам не удалось отыграться. Сейчас не только отыгрались, но и смогли победить. Конечно, очень довольны. Провели матч на достаточно хорошем уровне, показали качественную игру. Ни один футболист у нас не выпал, ни те, что были на поле, ни те, что вышли на замену.

Что впереди – на следующей неделе играем два матча. Не думаю, что возникнут какие-то сложности, играют же наши команды, которые в еврокубках, по два матча в неделю, и мы справимся. Главное сейчас как можно быстрее восстановиться. Этому и будет посвящена тренировка на базе в воскресенье. Нагрузки как таковой не будет. Команда будет работать в облегченном режиме, ребята – те, кто играл в Грозном, пройдут необходимые медицинские процедуры, остальные проведут необходимые занятия.