16:29 | Футбол — РФПЛ

Вадим Евсеев: "В "Амкаре" нет деления на основных и запасных. Мы рассчитываем на всех игроков"


И. о. главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что его команда провела кубковую встречу против "Авангарда" в нефутбольных условиях. Специалист также добавил, что у пермяков нет деления на основных и запасных.

- Идову и Огуде в запасе? У нас нет деления на основных и запасных, - сказал в эфире телеканала "Нащ футбол" Евсеев. - На всех игроков мы рассчитываем. Надеюсь, те ребята, которые выйдут в "старте", ничем не хуже.

Мы провели игру против "Авангарда" в нефутбольных условиях, но ничего с этим не поделаешь. Те же Огуде и Идову провели в той встрече 120 минут, поэтому их отсутствие можно связать и с этим.

Зенит - Амкар

 

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