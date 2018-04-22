Вадим Евсеев: "У "Тосно" ушли эмоции после победы над "Спартаком"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев после победы над "Тосно" (2:0) в матче 27-го тура чемпионата России сказал, что его команда не позволила сопернику навязать свою игру. По словам специалиста, на игру тосненцев могла повлиять непростая победа в матче 1/2 финала Кубка России против "Спартака" (1:1, пенальти - 5:4).

- Забили два мяча, не пропустили, не дали сопернику разбежаться - отметил Евсеев. - Понимали, если дать простор, если проигрывать борьбу, то противник навяжет свою игру - многие встречи он переламывал благодаря этому. Но мы были готовы. Да, можно сказать, что у "Тосно" ушли эмоции - вырвать такую победу у "Спартака", - но им об этом лучше знать. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат России по футболу. Все о турнире