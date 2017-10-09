Вадим Евсеев: "Спартак" не был в кризисе"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что в "Спартаке" не было кризиса, а имелись психологические проблемы. С этим специалист связывает голы, которые красно-белые пропускают в концовках матчей.

– Через тур "Амкар" приедет в гости к "Спартаку". По-вашему, ничья с "Ливерпулем" и победа над "Уралом" говорят, что команда выходит из кризиса? Или для такого вывода ей надо одержать хотя бы две победы подряд?

– А она и не была в кризисе. Просто, видимо, имелись какие-то психологические проблемы. Потому что не может такого быть, чтобы из игры к игре после 75-й минуты команда пропускает необъяснимые мячи. Взять ту же встречу с "Тосно", когда у "Спартака" было преимущество в одного игрока и счет 2:0.

А матч с "Ливерпулем" – это другие скорости. Там уже "Спартак" подстраивался под соперника, а не наоборот, как в основном бывает в чемпионате России. С англичанами красно-белые играли нормально, но "Ливерпуль" все равно создавал моменты. Но "Спартаку" помогли вратари. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Евсеева