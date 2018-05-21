17:04 | Футбол — РФПЛ

Вадим Евсеев: "Сезон оценю на "отлично", "Амкар" остался в РФПЛ"


Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев оценил выступление команды в завершившемся сезоне. Он доволен тем, что пермякам удалось остаться в премьер-лиге.

- Сезон оценю на "отлично", "Амкар" остался в премьер-лиге. Мы нервничали в стыковых матчах, готовились, нам было сложно, потому что соперник был достойный, - цитирует тренера "Р-Спорт". -  Внимание уделяли восстановлению футболистов, на подготовку к первой игре было три дня, на подготовку ко второй игре – два дня.

В стыковых матчах за право играть в РФПЛ "Амкар" обыграл "Тамбов" (2:0, 1:0).

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https://rsport.ria.ru/football/20180521/1137183643.html

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