Вадим Евсеев: "Провокации Дзюбы? Мы же в футбол играем"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев после поражения от "Арсенала" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что не собирается осуждать судейские решения. Также специалист надеется, что форвард Аарон Оланаре в ближайшее время наберет оптимальные кондиции.

– Два пенальти в ваши ворота и два удаления – это нормально?

– Я судейство не обсуждаю. Есть органы, которые принимают решение, они будут обсуждать.

– Как вам обстановка на стадионе? Как поле?

– Можно вопросы по игре?

– Вы ожидали, что "Арсенал" будет играть по этой схеме? Готовились к ней?

– Мы предполагали, что будет играть Дзюба и Джорджевич. Мы ожидали, что они будут играть с двумя форвардами, поскольку в прошлой игре получил травму их полузащитник. В Перми был мороз, нам было сложно моделировать игру соперника. Мы больше поддерживали форму, чем занимались тактикой. Но если вы заметили, мы поменяли схему по ходу матча. А во втором тайме снова перестроились. Пытались найти баланс между бороной и атакой. Что-то получалось что-то нет. Но мы знали, чего хотим и пытались противодействовать атаке соперника.

– Вы рассчитываете на Оланаре? Как оценивает его форму?

– Если он выходит третью игру в основе, значит, мы на него рассчитываем. У него была травма, но мы будем стараться, чтобы он набрал свои качества, которые позволят ему помочь команде. Но мы не только на него рассчитываем, шанс будет у всех.

– Дзюба все время провоцировал Белорукова. И вот итог – он король, а вы остались без ведущего защитника. Не было возможности его как-то успокоить?

– Мы же в футбол играем. Люди заведены, они не хотят проигрывать… Я даже не могу сказать, кто был прав, когда они сцепились. И Белоруков же не в том эпизоде красную получил…