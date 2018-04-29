Вадим Евсеев: "Почему мы должны менять состав после победы над "Тосно"?"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев перед матчем 28-го тура РФПЛ против "Спартака" объяснил отсутствие в стартовом составе Аарона Оланаре. Также специалист объяснил, почему он сделал только одну замену по сравнению с победным матчем в "Тосно".

– Помимо Оланаре у нас еще 25 игроков, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Евсеев. – Сегодня выйдет тот состав, который тренерский штаб увидел оптимальным.

– Если сравнивать состав в предыдущем туре с этим, то увидим одну замену – Гол нахватал карточек. Значит ли это, что вы не меняете подход к игре с "Тосно" и "Спартаком"?

– У одного и того же состава могут быть в каждой игре разные задания и требования. Безусловно, этот состав добился результата в предыдущей игре, которая была важна как "Тосно", так и нам. Почему мы должны менять состав?

Матч 28-го тура РФПЛ "Амкар" – "Спартак" пройдет 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.